شاهد .. حباية الكريز نسرين طافش قاعدة على المرجيحة وفاتحة رجليها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر حباية الكريز نسرين طافش قاعدة على المرجيحة وفاتحة رجليها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بين الحين والأخر، تتصدر الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، وبالأخص بعد الصور التي تقوم بنشرها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إثارة الكثير من الجدل بين الجمهور.

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حيث تشارك نسرين بشكل يومي، بمجموعة من الصور الخاصة بها، سواء خلال ممارستها رياضة اليوجا، أو خلال عطلتها الصيفية أمام البحر، مما تسبب ذلك في إثارة الكثيرة من الجدل

بين الحين والأخر، تتصدر الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، وبالأخص بعد الصور التي تقوم بنشرها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إثارة الكثير من الجدل بين الجمهور.

حيث تشارك نسرين بشكل يومي، بمجموعة من الصور الخاصة بها، سواء خلال ممارستها رياضة اليوجا، أو خلال عطلتها الصيفية أمام البحر، مما تسبب ذلك في إثارة الكثيرة من الجدل والتعليقات من المتابعين.

وردت نسرين طافش عن ذلك وقالت، أنا بكون حريصة إن صفحتي على السوشيال ميديا تكون مبهجة، عشان اللي يدخل عليها يحس بنوع من التفاؤل، ويتبسط وياخد طاقة حلوة، أنا بحب جدا اليوجا، وبحب الطبيعة، وبحب الأماكن اللي فيها هدوء وتكون رايقة كتير، عشان كدا بتكون أغلب الصور بتاعتي، بتعبر عني، وعن الحاجات اللي أنا بحبها وبعملها.

وجدير بالذكر إن الفنانة نسرين طافش، كان قد تم تكريمها في الفترة الأخيرة في مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل المداح، التي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة كل من حمادة هلال، وأحمد بدير، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن اخراج أحمد سمير فرج.

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