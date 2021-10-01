شاهد .. هاندا أرتشيل بإطلالة غير إعتيادية.. عارية الصدر والفخذيين والجمهور يفقد صوابه - بالصور

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل بإطلالة غير إعتيادية.. عارية الصدر والفخذيين والجمهور يفقد صوابه - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ الجمهور مجموعة صور لها غير إعتيادية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت وهي ترتدي حمالة صدر فقط تحت الجاكيت باللون الأسود مع هوت شورت.

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ولفتت الأنظار بجرأتها بإختيار ملابسها كما خبأت شعرها بالكامل تحت قبعة الشمس، وعلقت: "مدافع".

وكانت هاندا قد إستذكرت لحظات عاشتها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة.

وظهرت أرتشيل بأمسية رومانسية في أحد الأماكن المطلة على البحر بإطلالة ناعمة خطفت الأنظار خصوصاً أنها إرتدت فستان نيلي ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة.

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