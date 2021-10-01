شاهد .. مودل آش السعودية تخلع لباسها الداخلي وترقص بأجرأ إطلالة لها تعدت الخطوط الحمراء... اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 10:00 مساءً | (ندى)

كعادتها تطل عارضة الأزياء السعودية آش على متابعيها عبر خاصية الستوري على صفحتها بأجرأ الحركات والتصرفات التي تستفز البعض تارة وتمتع البعض الآخر تارة أخرى. في أحدث ظهور لها، اثارت الجدل بإختيارها ثياباً فاضحة للغاية وكان واضح انها لم ترتدِ حمالة صدر وتركت القميص مفتوحاً للغاية، وراحت تتراقص وتستعرض جسمها.

44895419

​مودل آش​ كانت أيضاً قد استعرضت حجم مؤخرتها بعد التمرينات الرياضية التي قامت بها وظهرت كبيرة، وتساءل البعض ان كانت طبيعية أو أنها خضعت لعملية تكبير للمؤخرة في الاونة الاخيرة للفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا.

44895419