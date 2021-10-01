شاهد .. التونسية دارين حداد ..تظهر بـ "روب" الحمام الأبيض.. تثير الجمهور ويعلق!

انت الان تتابع خبر التونسية دارين حداد ..تظهر بـ "روب" الحمام الأبيض.. تثير الجمهور ويعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

طلت الممثلة التونسية دارين حداد على جمهور بصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وهي في روب الحمام.

ونشرت التونسية حداد صور لها وهي ترتدي روب “الحمام” أبيض اللون، وتمسك بيدها علبة ماكياج.

وأعجب الجمهور والمعجبين بصورة الفنانة التونسية، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة :”جمالك رائع”.

فيما قالت أخرى :”احلى واحدة عالكوكب ماا شاء الله”.

كما ونشرت في وقت سابق، صور لها عبر صفحتها الخاصة “انستغرام” صورة تظهر فيها وهي ترتدي فستان أبيض اللون.

وكذلك يكشف أجزاء واسعة من منطقة الصدر، في حين اعتمدت على ماكياج خفيف.

الممثلة التونسية حداد

دارين حداد وهي ممثلة تونسية من مواليد عام 1980، أي أنها تبلغ من العمر 41 عامًا.

وبدأت التمثيل في مصر، حين أتت في العام 2011 لدراسة التمثيل في مدرسة خاصة، وكان الفنان عادل إمام في زيارة للمدرسة،.

ولفتت نظره بتمثيلها وقدمها لابنه رامي إمام، الذي أسند لها دور في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله».

كما وشاركت في عدة مسلسلات بعد ذلك منها «زي الورد»، و«فيرتيجو»، وأيضًا من أعمالها السينمائية فيلم «الفيل الأزرق».

وكذلك غابت لفترة عن المناسبات والمهرجانات الفنية في مصر، وأوضحت ذلك بأنها لم تكن موجودة في مصر وقتها.

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل سوري «سوق الحرير» الذي عرض في العام الماضي.

وتشارك حاليًا في تصوير مسلسل «فوبيا» مع المخرج عادل الأعصر، ومن بطولة فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين.

وفي وقت سابق، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للحجر الصحى والعزل المنزلى.

وقالت دارين، عبر حسابها على “انستغرام”: «إيجابى كورونا.. الصبر فى الحجر الصحى».53471122