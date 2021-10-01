شاهد .. روان بن حسين..تلفت الانظار و تعرض ملابسها الداخليه بكل جرائه

الرياض - روايدا بن عباس - روان بن حسين

2021/10/01 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين فيديو اعتبره البعض فاضحًا لأنها أصرّت على إبراز مفاتن جسدها، وصوّرت فتحة فستانها حتى أعلى الفخذ.



لم تكتفِ بذلك، بل أيضَا قرّبت الكاميرا إلى صدرها وأظهرت حمالة صدرها بوضوح، وتعرّضت لإنتقادات كثيرة في مجتمع عربي لا يقبل عرض المرأة لملابسها الداخلية فكيف إذا كانت خليجية؟

روان لم تشتهر على السوشيال ميديا بإنجاز يُذكر، أو بثقافتها، أو بالمواضيع القوية التي تنشرها، بل اشتهرت بعرض جسدها، وأكسسواراتها وملابسها، وبفضائحها مع خطيبها الأول، وصولًا إلى طلاقها من زوجها الليبي الذي فضحته أيضًا ولم تكترث للعشرة والخبر والملح.

ولم تحترم طفلتها ابنة الأشهر، وفضحت علاقتها بطليقها وتحدثت عنه بطريقة غير لائقة، وحتى لو أنه خائن ولا يصرف عليها، فكان عليها أن تصمت وتنفصل بهدوء، لأجل وليدتها، التي حين تكبر ستقرأ كل هذه الفضئاح التي ستؤثر على حياتها النفسية وعلى سلوكياتها الشخصية.78794663 78794663