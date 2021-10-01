شاهد .. لورديانا تكشف مناطق حساسه بإطلالة غريبة ومثيرة للغاية على البحر!

انت الان تتابع خبر لورديانا تكشف مناطق حساسه بإطلالة غريبة ومثيرة للغاية على البحر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ صورة غريبة ومثيرة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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وظهرت لورديانا​ في الصور على أحد شواطئ مصر وهي تتشمس مرتدية شورت قصير جينز مع مايوه من فوق باللون الأسود .

علقت الراقصة البرازيلية على الصورة : “أن تكون حر هذا شيء جميل، فالأشياء الأجمل في العالم هي مجانية”.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرة من المتابعين الذين تركوا لها تعليقات مادحة .والراقصة البرازيلية ​لورديانا​ هي من مواليد 1977، تحمل الجنسية البرازيلية، وديانتها المسيحية، تقيم بالقاهرة، وهي من أبطال القوى في البرازيل، قدمت إلى مصر عام 2016، وتعمل حالياً مدربة ومحترفة الرقص الشرقي، وتبلغ من العمر 43 سنة حتى 2020 م.كما أنها بدأت تحضر بمواقع التواصل الاجتماعي عبر مشاركة صور وفيديوهات راقصة لها.

وقد قامت بتأسيس قناة خاصة بها على اليوتيوب كما أنها تملك مؤسسة لتعليم الرقص الشرقي.

كما أنها تشارك في الأعراس والأفراح بالرقص وتذهب لتأدية الكثير من الرقصات مقابل مادي في الأفراح .

الجدير بالذكر أنها أصبحت محل اهتمام المراهقين ورواد السوشيال ميديا، وأصبحت مطلوبة في أعمال فنية مقبلة مثل التي يقدمها المنتج أحمد السبكي85703143