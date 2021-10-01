شاهد .. مرضى السكري .. إليك أنواع من الحلويات يُسمح بتناولها (التفاصيل)

انت الان تتابع خبر مرضى السكري .. إليك أنواع من الحلويات يُسمح بتناولها (التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يمنع مرضى السكري من تناول الحلويات، وذلك خوف على صحتهم، أمراً صعباً ان يتم ايجاد حلويات أقل في احتوائها على الكربوهيدرات والسكريات المضافة أمراً صعباً، ولكن يوجد عدد من الخيارات الصحية سهلة الصنع يُسمح لمرضى السكري بتناولها.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو أو أكثر، وللحفاظ على صحتك، استهلك فقط حوالي 28 جرامًا في المرة الواحدة.

ولكن تأكل بإعتدال ليس بكمية الشخص الخالي من مرض السكر، هي مليئة بالفلافونويد، وهو مركب نباتي له الفضل في المساعدة على منع مقاومة الأنسولين ويعمل ضد مشاكل القلب لمن يعانون من مرض السكري من النوع80538075

2.بودنج الشيا

تمتلئ بذور الشيا بالبروتين والألياف وأحماض أوميجا 3، وارتبط تضمينه في نظامك الغذائي بخفض ضغط الدم الانبساطي.

ولعمل بودنج الشيا في المنزل، امزج نصف كوب من حليب اللوز أو الشوفان أو جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا، لإضافة النكهة، أضف كمية صغيرة من العسل، يمكنك أيضًا تزيينه بالفواكه المفضلة لديك، مثل التوت والموز والمانجو.80538075