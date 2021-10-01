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شاهد .. هيفاء وهبي "تقتل" جمهورها بفستان كشف فخذيها وأنوثة طاغية..(اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 11:30 مساءً | (ندى)

أذهلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بفستان زهري اللون، قصير، كشف فخذيها واوضح انوثتها الطاغية وعلّقت بعبارة “it’s Show time!” – “إنه وقت العرض”.

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وعلّق بعض متابعي هيفاء وهبي معجبين باطلالتها الاخيرة، وقال احدهم: “انتِ دائماً تفاجئيننا”، بينما قال آخر: ” كتير هالقدّ”، وكتب ثالث تعليقاً: ” ما شاءالله جمالك يقتل”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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