شاهد .. فنانة شهيرة تسببت في طرد عادل إمام من عمله وحجت ٨ مرات وحفظت القرآن والمفاجأة في مهنتها الآن!

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تسببت في طرد عادل إمام من عمله وحجت ٨ مرات وحفظت القرآن والمفاجأة في مهنتها الآن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثير من المشاهير من نجوم الفن في الزمن الجميل شاركوا فى أعمال كثيرة مع نجوم كبار ورغم ذلك لم يحققوا الشهرة التى حصل عليها نجوم الصف الأول.

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ومن هؤلاء المشاهير فنانة قام المخرجون يحضرها فى الأدوار الثانوية منذ بدايتها وحتى اعتزالها الفن رغم مشاركتها فى أعمال كثيرة سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح هي الفنانة زيزى فريد.عملت زيزي فريد مع سيد زيان وسمير غانم ومع الزعيم عادل إمام يى مشهد شهير تسبب فى طرده من العمل وظلت تعمل فى أعمال فنية حتى اعتزلت وكانت حياتها مليئة بالأسرار والحكايات نستعرضها فى هذا التقرير.

الفنانة زيزى فريد مواليد القاهرة وبدأت حياتها الفنية منذ الستينات واشتهرت بأدوار ها الثانوية فكان أول ظهور لها فى دور الفلاحة فى فيلم ثرثرة فوق النيل ولفتت بعدها أنظار المخرجين والمنتجين الذين حضروا فى أدوار الإغراء الهادئة فجسدت دور زوجة برعى فى فيلم الهلفوت مع سعيد صالح وعادل إمام، وفيلم غراميات مجنون.وبعدها توالت عليها الأدوار فشاركت فى فيلم ملكة الليل ومحامين بالوراثة والبنت الحلوة الكدابة وبرج المدابغ وشباب يرقص فوق النار والمنحوس وطابونة حمزة وغرام الافاعى والبيضة والحجر مع احمد زكى ومعالى زايد وشفته غليظة مع سهير رمزي وغيرها من الأفلام.

وعلى مدار مشوارها الفني شاركت الفنانة زيزي فريد فى أكثر من ٧٠ عمل فنى ما بين السينما والدراما والمسرح، فشاركت مع الفنان الراحل سمير غانم فى مسرحية جحا يحكم المدينة، وكان لها مشهد شهير مع الزعيم عادل إمام تسبب فى طرده من عمله فى فيلم المتسول عندما جسدت دور زبونة تشاجرت مع عادل إمام فى محل العطارة بسبب نطقها المميز وهى تطلب منه شراء حبهان فنطقتها حب هان وتشاجر معها الزعيم وقام صاحب محل العطارة بطرده من العمل ليلتقى بعد ذلك مع سيد زيان الذى يجعله يعمل متسول.وكان آخر عمل درامى للفنانة زيزى فريد هو مشاركتها في مسلسل يوميات ونيس الجزء الخامس سنة ١٩٩٨ مع الفنان الكبير محمد صبحى، وبعد غابت زيزى فريد عن الساحة الفنية واعتزلت الفن تماما وارتدت الحجاب، وقامت بأداء فريضة الحج وزارت بيت الله الحرام ٨ مرات وحفظت القران الكريم كاملا وتعمل الآن محفظة قرآن. 92780911