شاهد .. زوج ميريام فارس كان يحلم ببنت؟

انت الان تتابع خبر زوج ميريام فارس كان يحلم ببنت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مريام فارس

2021/10/02 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

25965062nbsp;تحدثت الفنانه اللبنانيه مريام فارس خلال لقاء صحافي عن الأمومة، واظهرت للمرة الأولى طفلها الثاني (ديڤ).

ميريام قالت خلال اللقاء، إن زوجها رجل الأعمال داني متري، كان يتمنى أن يرزق بفتاة، لكنها حينما علمت بأن مولودها الثاني ذكرًا لم تحزن، كما تقبل زوجها أيضاً الخبر.

فيروس_كورونا

وقالت فارس بأنها شعرت بقدر من الخوف والقلق عندما علمت بحملها بطفلها الثاني ديڤ، وسط جائحة

فيروس كورونا رغم أنها كانت تنتظر مع زوجها داني مولوداً ثانياً منذ فترة.

وصفت المطربة اللبنانية كيف علمت بالحمل بعد أسبوع من اتخاذها مع زوجها قراراً بعدم الخروج من المنزل، والتوقف عن إرسال جايدن إلى المدرسة، وكان ذلك قبل أن تغلق المدارس أبوابها.ميريام “أم الولاد”، وقد يرزقها الله فيما بعد بفتاة جميلة تشبهها، خصوصاً إنها لم تقل إنها ستتوقف عن الانجاب أو ستكتفي بطفليها.25965062