شاهد .. كيم كارداشيان تشارك في تحدي المايوه مع اصدقائها

انت الان تتابع خبر كيم كارداشيان تشارك في تحدي المايوه مع اصدقائها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت كيم كارداشيان​ صورة لها عبر خاصية الستورى في حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها مع صديقاتها في تحدي المايوة .

وظهرت كيـم كارداشيان​ مع صديقاتها في تحدي يقشعر البدن، اذ كان عليهم النزول في حمام من الماء المثلّج

وعلقت كيأم : كنت الحلقة الاضعف في هذا التحدي اذ كانوا يقولون ان الامر يتوقف على الحالة الذهنية، ولكن لست اكيدة اني كنت مستعدة.59082883

عادة افتخر بقوتي الذهنية ولكن اكره الشعور بالبرودة. اذ اقترحت كيم القيام بعّد تنازلي قبل النزول الى المياه الباردة. فوقفت ست نساء خارج حوض الاستحمام في ثياب السباحة قبل القيام بالنزول في المياه الباردة.



كيـم كارداشيان

هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية ولدت باسم كيمبرلي نويل كارداشيان في 21 أكتوبر عام 1980 .

ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.



وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.

وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيـم تيك ميامي. في عام 2010.

ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.59082883