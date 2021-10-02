شاهد .. حفيدة إسماعيل.. ياسين تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: نسخة من ياسمين عبد العزيز

انت الان تتابع خبر حفيدة إسماعيل.. ياسين تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: نسخة من ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صورة جديدة للسيدة سارة ياسين، حفيدة نجم الكوميديا المصري إسماعيل ياسين.

وسارة ياسين هي ابنة نجله الوحيد ياسين، الذي اتخذ طريق الإخراج، بدلاً من السير على نهج والده.

وأظهرت الصورة التي شاركتها العيدان سارة وإلى جانبها أسطورة الكوميديا المصرية، عبر حسابها على موقع “انستغرام”.45182402

وعلقت مي العيدان على الصورة قائلة: “صورة سارة ياسين حفيدة إسماعيل ياسين.. يتشابهون؟”.

وعبر متابعون عن إعجابهم بالملامح التي وصفوها بالجميلة التي تتمتع بها سارة.

و قالت متابعة: “جميلة ما شاء الله”، وأضافت أخرى: “جميلة”، وتابعت ثالثة: “أبداً ما في شبه الصبية أمورة كتيرر”.

وزادت رابعة: “لا طبعا الحفيدة أحلى”، وآخرون عبرو عن تقديرهم للفنانة ياسمين عبد العزيز وأكدوا أنها في القلوب رغم تعليقاتهم عن سارة.

و رأى بعض المتابعين أن حفيدة إسماعيل ياسين تشبه إلى درجة كبير الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز زوجة الفنان أحمد العوضي.

وقالت متابعة: “جميلة تشبه ياسمين عبدالعزيز سبحان الله”، وأضافت أخرى: “تشبه ياسمين عبدالعزيز”.

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