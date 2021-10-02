شاهد .. حسين الجسمي.. يغني بالانكليزية وماكرون ينتحب بسبب احلام

انت الان تتابع خبر حسين الجسمي.. يغني بالانكليزية وماكرون ينتحب بسبب احلام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أقيم مساء الخميس حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم الذين عبروا عن مدى سعادتهم في الحدث الأبرز والأضخم عربيًا وعالميًا، ومن بينهم النجم السعودي محمد_عبده



والفنانة الإماراتية احلام والفنان الإماراتي حسين_الجسمي فاجأ الجسمي جمهوره حين غنّى باللغة الأجنبية رغم أنه أدى بعض الاغاني الأجنبية قبل افتتاح اكسبو مثلًا في الفاتيكان وفي مهرجانات (فبراير الكويت) وفي عدد من المقابلات التلفزيونية له.95018418



أما احلام غنّت ثلاث لغات (العربية الانكليزية والفرنسية) وأيضًا تحدّت نفسها طالما أنها لا تعرف التحدث بغير العربية وكلنا نذكر كم مرة أخطأت بكلمات فرنسية في برنامج (اراب ايدول)

نشرنا فيديو احلام بالفرنسية على صفحاتنا واغلبية التعليقات جاءت ساخرة من لغتها الفرنسية ووصفها البعض بالكارثية، بينما كتب أحدهم: (ماكرون عم يبكي بالزاوية).



قد تكون أخطأت لكنها على الأقل حاولت، خصوصًا ان اللغة الفرنسية من أصعب اللغات في العالم، ومن يعرف الانكليزية لا يمكنه تحدث الفرنسية، بينما من تأسس بمدارس فرنسية يستطيع تعلم كل اللغات ومنها الانكليزية.



قد تكون أخطأت لكنها على الأقل حاولت، خصوصًا ان اللغة الفرنسية من أصعب اللغات في العالم، ومن يعرف الانكليزية لا يمكنه تحدث الفرنسية، بينما من تأسس بمدارس فرنسية يستطيع تعلم كل اللغات ومنها الانكليزية.

95018418