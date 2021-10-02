شاهد .. اتفرج. هيفاأ وهبي بـ"جامب سوت" وحذاء رياضي تستعرض أنوثتها الطاغية في أحدث جلسة تصوير

انت الان تتابع خبر اتفرج. هيفاأ وهبي بـ"جامب سوت" وحذاء رياضي تستعرض أنوثتها الطاغية في أحدث جلسة تصوير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، بأحدث إطلالة لها، بعد أن شاركت متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها.

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وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة عصرية حديثة، حيث كانت ترتدي جامب سوت أسود، بقصة الحمالات على الكتف، منسقة معه جاكيت رياضي باللونين البيج والأسود.

وانتعلت حذاء رياضيا من أحدث صيحات، منسقة معه جوارب رياضية طويلة، كما ارتدت نظارة شمسية.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا بسيطًا يعتمد على الألوان البنية.

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