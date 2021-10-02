شاهد .. حادثه مؤلمه..انفجار الغاز في منزل ممثل سوري

انت الان تتابع خبر حادثه مؤلمه..انفجار الغاز في منزل ممثل سوري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

خبر انتشر عن الممثل السوري محمود نصر الذي بات يحقق نجاحًا كبيرًا في كافة أدواره حيث يمتلك موهبة خطيرة جدًا ولا تقل عن تيم حسن او قصي خولي لكنه كان بحاجة لشركة انتاج قوية تعطيه الفرصة المناسبة.



قيل إنه نقل إلى المستشفى وإن حالته حرجة جدًا بعدما انفجرت قارورة الغاز في منزله، لكن ذلك الخبر لم يكن سوى شائعة سخيفة انتشرت مثلها منذ أشهر.56600044



انفجار قارورة الغاز يذكرنا بما حدث مع الممثلة اللبنانية جيسي عبده التي فُجعت بوفاة والدها الأقرب إلى قلبها بهذه الحادثة المأساوية، ولم تكن في لبنان بل في دبي وعرفت بالخبر من خلال السوشيال ميديا.



جيسي حتى الآن لم تُشفى كاملًا من خبر الموت، خصوصًا أن الخبر تلقته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل مفاجيء



كفى شائعات سخيفة تطال النجوم بين الحين والآخر، ومشكورة هذه المواقع التي تعمل كرقيب على تعليقات روّادها، لكن، هل يكفي التحذير والتعميم بتوقيف أصحاب الألسنة القذرة، الذين غالباً ما يخفون أسماءهم الحقيقية بأخرى مستعارة، ليبخّوا من ورائها سمَومهم وحقاراتهم اللفظية.56600044