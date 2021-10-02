شاهد .. لن تصدق..مصيبة كبرى تحل على الفنانة ريهام حجاج بعد أن أحرقت قلب ياسمين عبد العزيز

انت الان تتابع خبر لن تصدق..مصيبة كبرى تحل على الفنانة ريهام حجاج بعد أن أحرقت قلب ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرضت الفنانة ريهام حجاج لإجهاض وخسرت جنينها وذلك بعدما أثارت تساؤلات الجمهور عن حملها في آخر ظهور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.



وكشف مصدر مقرب من ريهام حجاج لبرنامج ET بالعربي عن تعرضها للإجهاض حيث قال "البيبي نزل ربنا مكتبلهوش يكمل".48056280

يشار أن ريهام حجاج أعلنت عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي منذ قرابة الأربع أشهر.



وألمح الجمهور أن ريهام يجب أن تكون في الشهور الأخيرة من الحمل على أبعد تقدير، وعلى اعتبار أن الحلقة كانت قد سجلت قبل شهرين من عرضها، ولكن الصور التي تم التقاطها لها خلال حفل عيد ميلادها تنفي هذا الاحتمال حيث كانت ترتدي فستانا أسود ضيقا، مما دفع متابعيها إلى اتهامها بالكذب والتمثيل.



واحتفلت ريهام حجاج قبل أيام بعيد ميلادها بصحبة نخبة من النجوم من بينهم إلهام شاهين، نيللي كريم وغيرهم بالتزامن مع عودة زوجة طليقها السابقة ياسمين عبد العزيز من رحلة علاجية في سويسرا ماعرضها لبعض الانتقادات.



الجدير بالذكر أن ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "وكل ما نفترق" مع أحمد فهمي، أيتن عامر وغيرهم نخبة من النجوم48056280