شاهد .. مريم حسين تدفع الملايين لأجل مسح هذا الفيديو!! فيديو صادم ...اتفرج

انت الان تتابع خبر مريم حسين تدفع الملايين لأجل مسح هذا الفيديو!! فيديو صادم ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين، تنتقد فيه الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها السعودي أحمد العنزي، بسب ما يتم نشره مؤخرا حول ابنتهما.

70100463

ووجهت مريم حسين نصيحة للثنائي بعدم إدخال ابنتهما في مشاكل الطلاق الواقعة بينهما قائلة: “مع الاسف طلعلي فيديو لشخص يتكلم عن أم رمت بنتها بالشارع وراح هو اخد بنته طبعا الفيديو وايد منتشر، اخواني خواتي ترا ارجع اقولكم ما الي دخل بمشاكل أحد، ولكن غريزة الأمومة الي أنا فيني ما أقدر أسكت، واذا اقدر اعطي نصيحة لوجه الله يعطيها”.

وأضافت: “بأي حق تتكلم وعندك طفلة وراك، انت بتعرف انكم بهذا السن قاعدين تعرضون طفلتكم لطريق رح تتعبون فيه كثير، هذا من أخطر الفيديوهات الي أنا شفتها، لما الام ترمي بنتها مفروض انت الألف الي تعطي الصورة الزينة عن بنتك قدام الناس”.

وتابعت: “الحياة الي انتم عايشين فيها ما فيها حقوق الطفل، ما أحد يحمي الطفلة من أهلها الي عندهم جوع الشهرة، كتير حز الفيديو في خاطري خصوصا لما شفت الطفلة قاعدة تناظر ابوها”.

وحول ما حدث معها في قضية طلاقها والفيديوهات التي نشرتها عن طليقها، كتبت قائلة: “قاعدة أدفع أموال طائلة عشان أمسح فيديوهات من 6 سنوات قبل عشان بنتي ما تشوف الا كل خير .. إذا كان الأب عاطل هذا دور الام تكون قدعة وتعرف كيف تشيل نفسها بنفسها وعيالها”.

وأضافت: “وكمان الأب لما يشوف الأم عاطلة المفروض يكون قدوة والرجل مو أشباه الرجال، لأن بالأخير رح تحمل اسمه واسم قبيلته، ازرعوا باولادكم الحب والرحمة كي لا تندموا على اليوم الي خلفتوا فيه”.

وكان نجم سناب شات السعودي أحمد العنزي قد شارك تفاصيل تسلمه لابنته عن طريق الشرطة، معلقا: “يرضيكم شذي”، ثم نشر صورة لابنته وهي تبكي وعلق عليها: “قولي العيب فيك يا أحمد”.وقال عبر حسابه الخاص في سناب شات: “دائما بعض الأمهات سلاحهم العيال أنا تعبت نفسيا وبنتي مالها ذنب، تاخذينها تقطينها بالشارع ما ابيها، زين انت كنت ميتة عليها قبل”.

يذكر أن العنزي قد أعلن انفصاله عن سارة الكندري، حيث شارك منشورا عبر حسابه الشخصي على إنستغرام علق فيه بكلمات صادمة أثارت التساؤلات حول سبب طلاقهما70100463