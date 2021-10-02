شاهد .. حسن الرداد.. يتخلى عن زوجته إيمي سمير غانم في أحزانها ويختار مي عمر

انت الان تتابع خبر حسن الرداد.. يتخلى عن زوجته إيمي سمير غانم في أحزانها ويختار مي عمر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بدأ الفنان حسن الراداد تصوير مشاهد فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي بدأ تصويره مع بداية عام 2021، وتوقف لأكثر من مرة لفترات طويلة.



حسن الرداد ترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وقرر العودة إلى استئناف تصوير فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” والذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى العودة إلى حياته الطبيعية.87788158

وتوقف تصوير الفيلم لأكثر من مرة لفترات طويلة بسبب حالة الحزن التي عاشها بطل الفيلم حسن الرداد لوفاة «حماه» الفنان سمير غانم في شهر مايو الماضي، ثم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز فى 7 أغسطس الماضي.



فيلم «تحت تهديد السلاح» والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي. 87788158