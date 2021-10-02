شاهد .. بوراك أوزجيفيت .. يثير الجدل ويرتدي مايوه وخدع الجمهور وتراجع سريعًا – صورة

انت الان تتابع خبر بوراك أوزجيفيت .. يثير الجدل ويرتدي مايوه وخدع الجمهور وتراجع سريعًا – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر النجم التركي بوراك اوزجيفيت صورةً له ظهر يرتدي المايوه أمام البحر.كما يمكن لبعض المطلعين على تقنيات (الفوتوشوب) أن يلاحظوا، ونحن من باب خبرتنا الواسعة، عرفنا من النظرة الأولى أنّ صورة بوراك مفبركة، ورأسه وضعه على جسد أحد عارضي الأزياء.



إذًا أراد التفاخر بجسدٍ ليس له، ليعرّض نفسه لهجومٍ كبير وليظهر بصورةٍ لا تليق به ما دفعه لإلغاء الصورة سريعًا، لكننا احتفظنا بها في (الجرس)، وترونها أدناه.41229365



بوراك من أهم نجوم تركيا وأعلاهم أجرًا، كيف يرضى خداع الناس عبر هذه الصورة التي ترونها أدناه؟

الهذا الحد يبدو غير راضٍ عن جسده؟

ألا يمكنه اللجوء للرياضة بحال اكتسب وزنًا عوضًا عن خداع الجماهير بجسدٍ رياضي ليس له؟



قبل صورة بوراك، كتبنا مقالًا عن خداع نجوم تركيا الرجال لكم ولكنّ، وكيف يستخدمون تقنيات (الفوتوشوب) ليعدلّوا أجسادهم ويخفوا كروشهم وكلّ العيوب، يمكنكم قراءته بالكامل عبر الرابط أدناه:

بوراك عاد إذًا وبكل وقاحة خدع الآلاف من متابعيه الأتراك والعرب، ولم يخجل!

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