شاهد .. سمية الخشاب.. توجه إهانة قاسية لأحمد سعد وزوجته الجديدة.. صفعة غير متوقعة

انت الان تتابع خبر سمية الخشاب.. توجه إهانة قاسية لأحمد سعد وزوجته الجديدة.. صفعة غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تزامنًا مع أول ظهور للمطرب أحمد سعد مع زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني في برنامج «90 دقيقة»، غردت الفنانة سمية الخشاب على تويتر بجملة ظن متابعوها أنها تقصد بها سعد وزوجته، خاصة أنه تحدث عن إجراءه تجميلا في فكه وتحدثت زوجته عن أنها حلوة الروح ولا يهم الشكل.



وكتبت سمية الخشاب عبر تويتر: «‏من برا يعلم الله ومن جوا برضه يعلم الله»، ليتساءل متابعوها هل تقصد الرد على أحمد سعد؟74018484

وكان الفنان أحمد سعد قد تحدث خلال الحلقة عن تفاصيل زواجه من علياء بسيوني وعن الفارق بين الزواج من الوسط الفني والزواج من خارج الوسط، وقال: «حسيت إني أول مرة أرتبط في حياتي، وده بسببي أنا، في حاجات كتير في حياتي معملتهاش.. عملتها دلوقتي، وكنت دايما ناقم عليها ورافضها، مكنتش بعمل حاجات الناس الطبيعية لكن مع علياء عملتها بسبب السن والاختلاف».



وأضاف سعد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «كنت ناقم على الخطوبة وقراية الفاتحة والشبكة وإننا ننزل نجيب العفش مع بعض، طول عمري ببص على الحاجات دي إن اللي بيعملها ناس قديمة، لكن اتضح لي إن أي حاجة لها علاقة بالعرف ليها أسباب، ومفيش أحلى منها»



وتابع: «بعد ما كنت شخص مهرجل بقيت أخاف إن حد يدوس بالجزمة على السجادة لأني تعبت فيها واشترتها وفرشتها وفضلت واقف بعيد عشان أشوف شكلها، وشاركت مع علياء في كل تفصيلة وبقيت أخاف أزعلها لأنها مكنتش رخيصة وغالية جدا في كل موقف بيننا، تفاصيل الحياة بيننا مكنتش مقلوبة وكانت زي ما بتحصل في أي حياة طبيعية».

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد هنأت أحمد سعد عند إعلان زواجه الأخير من أنها لاترغب في استضافته في برنامجها للحديث عن أزمة أو مشكلة زوجية بعدما كان لقاءه الأخير معها في برنامجها«شيخ الحارة» عن أسباب طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.74018484