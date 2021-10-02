شاهد .. بعدما أثبت معاشرته لهيفاء وهبي بالأدلة فنان مصري يفضح المستور بصور جديدة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعدما أثبت معاشرته لهيفاء وهبي بالأدلة فنان مصري يفضح المستور بصور جديدة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابه في انستغرام، كشف مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق محمد الوزيري، عن صدمته بخيانات الآخرين وعدم ثقته بهم، وذلك عبر صورة نشرها على حسابه في إنستغرام، ظهر فيها والى جانبه لعبة لمجسم كلب، وعلق: "اذا كنت تريد الولاء أحصل على كلب"، وتفاعل معه المتابعون، ورجحوا انه يقصد صدمته بهيفاء وهبي وانكارها للزواج منه واتهامه بالسرقة، بينما هاجمه البعض وأشاروا انه هو من لا يستحق الثقة بسبب فعلته مع هيفاء والنصب عليها.

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ومحمد الوزيري من أشهر الشخصيات التي برزت بالوسط الفني، واستلم ادارة أعمال هيفاء وهبي، لكن بعد الخلافات واتهامه بالسرقة والفساد، فسخا العقد معا وانفصلا، حيث رفعت هيفاء وهبي عليه قضايا نصب وإحتيال، فتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

هذا وفضح محمد وزيري طبيعة علاقته بهيفاء وهبي، مؤكدا إنه تزوجها قبل سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد، ونشر الكثير من الصور الحميمية التي تجمعه بهيفاء، لكن بدأت الأزمة بينهما، قبل تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: «شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم»، وأشار انه تفاجأ برحيلها قبل استكمال الفيلم، واكد وزيري ان لديه صور وقسيمة زواج تثبت زواجه من هيفاء وهبي، رغم انكارها المستمر لزواجها منه.

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