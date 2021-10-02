شاهد .. أهم خمسة أطعمة تزيد من هرمون الذكورة بشكل لا يصدق ونتائجها فورية

انت الان تتابع خبر أهم خمسة أطعمة تزيد من هرمون الذكورة بشكل لا يصدق ونتائجها فورية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما من شك أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورا كبيرا في زيادة هرمون «التستوستيرون»، المعروف بـ«هرمون الذكورة»، كما أنه يساهم في العلاج من ضعف الانتصاب، وتحسين صحة البروستاتا، لذلك يقي من الإصابة بهذا النوع من السرطانات.

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موقع «هيلث لاين» وضع عددا من الأطعمة الطبيعية التي ينصح الرجال بتناولها، لتعزيز مستوى هرمون الذكورة لديهم، وهي في التقرير التالي:

السبانخ

السبانخ تحتوي على حمض الفوليك الذي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الوظيفة الجنسية للذكور،وتجنب ضعف الانتصاب.

إن كوبا واحدا من السبانخ يحتوي على 77% من القيمة اليومية من حمض الفوليك، كما أن السبانخ تحتوي على كمية كبيرة من الماغنسيوم، مما يساعد أيضًا على تحفيز عملية تدفق الدم وقد يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

قشور التفاح تحتوي على حمض اليورسوليك، الذي يمنع نمو خلايا سرطان البروستاتا، وأشارت بعض الدراسات إلى أن الرجال الذين يستهلكون المزيد من الفاكهة والخضروات، لديهم احتمالات أفضل للتغلب على سرطان البروستاتا.

الأفوكادو يحسن من مستويات فيتاميتن E، العالية الموجودة في الأفوكادو، من جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين بالعقم، فمتوسط (150 جراما) أفوكادو، يمنح 9% من القيمة اليومية للزنك، ذلك المعدن الرئيسي في إنتاج التستوستيرون وتعزيز الخصوبة.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة «الكابسيسين» الكيميائية، ويجعله محفزا رائعا لمراكز المتعة في الدماغ، ما يؤدي إلى تحسين حالتك المزاجية، وتوفير تأثير مثير للشهوة الجنسية.

لذلك تتزايد مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال الذين يفضلون تناول هذه الأطعمة الحارة.

الشوفان

يعتبر الشوفان أيضًا من الأطعمة المفيدة للرجال، إذ أنه يحسن من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية «L-arginine»، والتي تساعد في علاج الضعف الجنسي، وتعمل على زيادة مستويات التستوستيرون.62034075