شاهد .. ليلى عبد اللطيف ..هل توقعت نهاية العالم وموت فنانة؟

انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف ..هل توقعت نهاية العالم وموت فنانة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يتصدر اسم ليلى عبد اللطيف محرك البحث غوغل في أغلبية الدول العربية بسبب توقعاتها التي تطلقها بين الحين والاخر في مقابلات تلفزيونية او على قناتها الخاصة على اليوتيوب.



اليوم، انتشر توقعٌ جديد عن لسان ليلى، وقيل إنها توقعت انتهاء العالم وموت نجمة لبنانية مهمه وحيث بحثنا عن حقيقة المصدر وجدنا بأنه كاذب.45434478

ولم يصدر عن ليلى نفسها والتي قالت في مقابلات سابقة بأن على الجميع التأكد من توقعاتها ما إذا كانت فعلًا تحدثت عنها أم لا من خلال صفحتها الرسمية على اليوتيوب.



تتعرض لإنتقادات كثيرة مع كل إطلالة لها، وفي نفس الوقت تحظى حلقتها بنسبة مشاهدة عالية جدًا وهذا يعني بأن المشاهد العربي يعشق معرفة التوقعات والمستقبل الغامض ويسعى دائمًا وراء كل المنجمين.45434478