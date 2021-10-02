شاهد .. فيفي عبده ترد على سؤال صادم.. "هل سيكتبون على قبرك الراقصة؟"

انت الان تتابع خبر فيفي عبده ترد على سؤال صادم.. "هل سيكتبون على قبرك الراقصة؟" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس ضيفته الفنانة المصرية فيفي عبده بسؤالٍ صادم، فأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



في التفاصيل، سأل نزار الفارس ضيفته فيفي عبده "هل سيكتبون بعد وفاتك: هنا قبر الراقصة؟"، فردّت عليه "ربنا هو اللي بيحاسب مش انت ولا أنا".16919596

وأعلنت الفنانة فيفي عبده رفضها أن يسبق اسمها كلمة «راقصة» على قبرها بعد وفاتها، وذلك في معرض ردها علي سؤال المذيع العراقي نزار الفارس حين سألها عن موقفها من هذا الشأن.



وقالت فيفي عبده في حلقتها من برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه المذيع العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية، إنها ربما تكون أخطأت حين صرحت بقولها: «لما أقابل ربنا هقوله إني بحب الرقص»، مضيفة: «مينفعش، إزاي أحط الراقصة وأنا رايحة لربنا، بس يفضل ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ولا أنا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».



وتابعت: «لما تروح مدفن أم كلثوم، هتلاقي صالون الرجلين بتاعته فيها صورة أم كلثوم، ودول نجوم، لكن مش هبيع شهرة وأنا ميتة».



ومن المقرر أن تذاع حلقة فيفي عبده، مساء اليوم الجمعة، عبر قناة «الرشيد» العراقية، وسوف تتحدث خلالها عن تفاصيل شائكة في مسيرتها الفنية، وعلاقتها بالراقصات من أبناء جيلها، وكذلك زيجاتها والكثير من تفاصيل حياتها الشخصية.16919596