شاهد .. دنيا بطمة تثير الحمهور وتنشر صور بـ"شورت" وتجلس بطريقة جريئة!

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تثير الحمهور وتنشر صور بـ"شورت" وتجلس بطريقة جريئة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة المغربية المغربية دنيا بطمة، اليوم الأحد، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت الفنانة المغربية بطمة بصور جديدة أثارت الجدل في أحدث صور، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.28489229



واعتمدت بإطلالتها المثيرة وهي ترتدي شورت فيزون أسود، وتيشرت بنفس اللون، وحذاء رياضي أسود كذلك.



واستكملت دنيا إطلالتها بمجوهرات شملت خلخالاً في قدميها، وحقيبة باللون البيج، تاركةً شعرها منسدلاً.



وعلقت بطمة على الصور موجهة رسالة لجمهورها: (أحبكم كلكم).

وعلى الرغم من رسالة المحبة لجمهورها، إلا أنها تعرضت لهجوم وانتقادات واسعة.

وذلك بسبب ملابسها الجريئة، وطريقة جلوسها على الأريكة، والتي اعتبرها البعض خادشه.

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