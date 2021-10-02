شاهد .. هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها بدون ملابس داخلية..اتفرج

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها بدون ملابس داخلية..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة جذابة جدا.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها بإطلالة ملفتة وجذابة جدا للمشاهد.

وظهرت هيفاء في الصور مرتدية فستان باللون الأسود القصير كشف عن أفخاذها وأكتافها بإطلالة مثيرة جدا.

وبدت هيفاء وهبي في صورها بجمال لا متناهي بفستانها الأسود القصير وحذائها الذي ابرز جمال أرجلها اثناء تواجدها في إحدى المصاعد العامة في بيروت.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة بشكل كبير جدا وتصدرت إطلالتها حديث جمهورها ، لا سيما انها تصدرت محركات البحث في الأيام الأخيرة من إحياء حفلها في الساحل الشمالي.

من جهة أخرى ، أطلقت هيفاء وهبي "ديو " غنائي مشترك قبل عدة أشهر برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان " لو كنت " والتي أحرزت اعلى عدد مشاهدات هذا العام وتصدرت محركات البحثبشكل كبير جدا من مختلف بلدان العالم.

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