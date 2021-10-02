شاهد .. أحلام الشامسي ترتدي، الحجاب هل تنوي الاعتزال ؟!.. اتفرج

انت الان تتابع خبر أحلام الشامسي ترتدي، الحجاب هل تنوي الاعتزال ؟!.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، انطلق مساء الخميس حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وشاركت فيه 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسط حالة من الإعجاب الشديد من قبل متابعي حفل الافتتاح الضخم، تألق عدد كبيرمن نجوم الغناء في الوطن العربي في حفل الافتتاح بغنائهم بلغات العالم، أهمهم حسين الجسمي والفنانة احلام.89799221

هذا وأدهشت الفنانة الإماراتية أحلام، الجمهور في الحفل، حيث برعت في الغناء ب3 لغات، هي العربية، الإنكليزية، والفرنسية.وعبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت أحلام بعباء أنيقة مرتدية الحجاب، وعلقت: "من هنا المستقبل، سنبهر العالم، فخورة جدا بدولتي الإمارات وإني جزء من هذا الحدث العظيم"، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير

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