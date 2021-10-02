شاهد .. المعلم يعاقب التلاميذ ويستمتعون بوصلة رقص للراقصة المثيرة لورديانا

انت الان تتابع خبر المعلم يعاقب التلاميذ ويستمتعون بوصلة رقص للراقصة المثيرة لورديانا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا في مصر، قرارا بمعاقبة معلم بمدرسة الشهيد خيرت الثانوية بنجع حمادي بوقفه عن العمل لمدة 60 يوما.

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كما وتبين أن سبب عقاب المعلم هو قيامه برفقة مجموعة من التلاميذ في أحد فصول مدرسة الشهيد خيرت القاضي بمشاهدة مقاطع رقص للراقصة البرازيلية “لورديانا” على السبورة التفاعلية خلال شهر نوفمبر 2020.



وقد تداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم الرياضيات وطالبين. لحظة مشاهدتهم مقطع فيديو على السبورة الذكية، للراقصة البرازيلية لورديانا، وهي ترقص.76261646