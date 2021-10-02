شاهد .. هذا ماظهر في جسد عارضه الازياء اثناء العرض وتثير الجمهور!

انت الان تتابع خبر هذا ماظهر في جسد عارضه الازياء اثناء العرض وتثير الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعاطف الجمهور مع عارضة الأزياء البريطانية ليلى موس بسبب ظهورها بمضخة أنسولين خلال عرض مزدوج لفيرزاتشي وفيندي في ميلانو.

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ظهرت ليلى المصابة بمرض السكري بملابس السباحة ووضعت مضخة الأنسولين معبرة عن تحديها للمرض والتعايش معه في جميع جوانب الحياة الواقعية النشطة.

وصرحت بأنها مصابة بمرض السكري من النوع الأول في مقابلة مع “The Kit” وقالت: “لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون أنني مصابة بداء السكري!، إنه غير مرئي من الخارج، لذلك لن يعرف أحد بهذا الأمر بمجرد النظر إليك”.



وأضافت”لدي النوع الأول من السكري”. لم تركز موس على مرضها وتحدثت عنه في العلن مرة واحدة فقط61021644