شاهد .. كشف المستور..بشأن زوجة سمير غانم الأولى قبل دلال عبد العزيز.. هل لديه أبناء غير دنيا وإيمي؟

انت الان تتابع خبر كشف المستور..بشأن زوجة سمير غانم الأولى قبل دلال عبد العزيز.. هل لديه أبناء غير دنيا وإيمي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان الراحل سمير غانم في آخر لقاءاته التليفزيونية والذي عرض في ديسمبر الماضي على قناة "دي إم سي" عن 3 نساء في حياته.



وقال سمير غانم، إن زواجه الأول كان من امرأة صومالية، ووصفها بأنها كانت "ست جميلة وبنت حلال".77974009

وتحدث سمير غانم خلال برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن زيجاته، فقال "كانت زوجتي الأولى فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.. وزوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية.. كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي، وكانت سيدة عظيمة، وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين إنه من الصعب أن نكمل هذا الزواج".



وتابع سمير غانم: "الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال.. ودلال عبدالعزيز أسطورة والأمر الذي ساهم في نجاح زواجنا هو أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها".



ولم ينجب الفنان الراحل سمير غانم من زيجاته الأولى والثانية والتي كانت من أقصر الزيجات في الوسط الفني

وارتبط الفنان سمير غانم بالفنانة دلال عبد العزيز، بعد لقائهما في مسرحية “أهلا يا دكتور”، وكشف في أكثر من لقاء تلفزيوني انها هي من طلبته للزواج، وأنجب منها ابنتيه الفنانة دنيا، وايمي، واللتان حققتا أمنيته والتي لم يصرح لهما بها وهي دخولهما المجال الفني.



وغيب الموت سمير غانم، في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وتوفيت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في 6 من أغسطس المنصرم بعد 79 يوما من وفاته.77974009