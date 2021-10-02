شاهد .. قليلة حياء ولا تخجل .. عروس كويتية طلقها زوجها في ليلة الدخلة لأنها تعرف كل شيء وجريئة .. لن تصدق ما الذي فعلته ليلتها وصدم العريس ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر قليلة حياء ولا تخجل .. عروس كويتية طلقها زوجها في ليلة الدخلة لأنها تعرف كل شيء وجريئة .. لن تصدق ما الذي فعلته ليلتها وصدم العريس ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الكويت، تداول عدد من قصص الطلاق الغريبة لعدد من العرسان في "ليلة الدخلة" والتي حدثت لأسباب صادمة وغير متوقعة.

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إحدى هذه القصص تعود لفتاة كويتيه دفعت الثمن غاليا بعدما اتهمها زوجها بالجرأة و"قلة الحياء"، بسبب معرفتها بتفاصيل العلاقة الزوجية.

وفي تفاصيل الواقعة، أخفق الشاب في ليلة الدخله ولم يستطع التعامل مع زوجته وفعل ما تستوجبه تلك الليلة، وهو مادفع عروسه الى تهدئته وإرشاده كيف يتعامل معها وماذا يفعل.

الغريب في الأمر أن ردة فعل الزوج كانت صادمة، حيث أقدم الزوج على قطع شهر العسل والعودة الى الكويت ليعيد الفتاة الى منزل أهلها بعد أن طلقها بحجة أنها جريئة وتعرف تفاصيل العلاقة الزوجية.

لم تصمت أسرة العروس على قرار الزوج فقامت عائلة الفتاة برفع قضية على الشاب بتهمة القذف، والاتهامات الباطلة.

وفي نفس السياق قام زوج آخر بالإنفصال عن زوجته بليلة الدخلة، وذلك بسبب لبسها الجريء أمامه، حيث يجب أن تكون خجولة في ليلتها الأولى، حسب رأيه واتهمها بالجرأة وعدم الخجل، فطلقها بليلتهما الأولى.88192713