شاهد .. موعد زواج"الفار السندق"الممثله منه عرفه ومحمود المهدي!

انت الان تتابع خبر موعد زواج"الفار السندق"الممثله منه عرفه ومحمود المهدي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان الشاب محمود المهدي اقتراب زواجه من الفنانة الشابة منة عرفة، بعد أن عقدا قرانهما منذ بضعة أسابيع.

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ونشر المهدي صورة تجمعهما على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب معلقًا: "العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".



وردت منة على المهدي، وقالت "بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي".

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي تعاونا سويًا في فيلم "666"، وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم عايدة غنيم، محمد سمير وغيرهم. الفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراج وائل عبد القادر.61145640