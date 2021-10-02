شاهد .. بجلسة مثيره وجريئه..هيفا وهبي تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير .. وتخطف أنظار المتابعين!

انت الان تتابع خبر بجلسة مثيره وجريئه..هيفا وهبي تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير .. وتخطف أنظار المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مساء الجمعة، صور عبر موقع التواص الاجتماعي “انستغرام”، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها.

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وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت “تى شيرت” باللون الأسود مزود بأكتاف، ومكشوفا عند منطقة الصدر، مع بنطال ليجن وسترة.

كما ونسقت مع إطلالتها حذاء رياضيا بأربطة طويلة، إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية.

في حين اختارت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا بسيطًا يعتمد على الألوان البنية.

والفنانة اللبنانية وهبي

وهيفاء هي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية ولدت في 10 مارس 1979.

كما حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات.

أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com.

كما وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

كما وفي عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، بدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل بعدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية.

وثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية .

كما وفي 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

ودخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 .

وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا.

وقدمت عدد من الأعمال مثل : فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية16741725