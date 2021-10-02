شاهد .. من هي الممثلة السورية التي اعتزلت بطريقة مفاجئة واقفلت هاتفها!

انت الان تتابع خبر من هي الممثلة السورية التي اعتزلت بطريقة مفاجئة واقفلت هاتفها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلنت الممثلة السورية رباب كنعان عن اعتزالها عالم التمثيل بطريقة مباشرة وغير متوقعة، خصوصًا أنها كانت أجرت جلسة تصوير جديدة وكأنها كانت تستعد للإعلان عن مشروعها القادم.



فاجأت جمهورها، وكتبت: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع_التواصل_الإجتماعي"اعلن اعتزالي".38484776



الممثلة السورية وفاء موصللي حاولت الإتصال بها لكن كل هواتفها مقفولة، وكتبت تسألها ما اذا كانت بخير أو أنها تعاني من شيء.



وكتبت وفاء تعليقًا على قرقر زميلتها: “يسعد أوقاتك ياقلبي، عم إتصل فيكي وخطك مغلق، وواتس آب مافي عالخطة”

وتابعت: “وبعتلك رسالة عادية وما استلمتيها، شو القصة ربّوشة الغالية؟”



رباب لم تصرح حتى اللحظة عن السبب وراء اعتزالها للتمثيل، وتركت متابعيها بحالة من التساؤل والتحليل

38484776