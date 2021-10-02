شاهد .. يصدم الجمهور..محمد رمضان وما سبب ذهابه الى العراق !

انت الان تتابع خبر يصدم الجمهور..محمد رمضان وما سبب ذهابه الى العراق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأ الفنان والنجم المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” عن اقامة أولى حفلاته بالعراق.

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وأعلن الفنان رمضان، عن إقامة أولى حفلاته في إحدى المحافظات العراقية قريبًا.

وقال النجم رمضان “تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً”.

كما وتفاعل جمهور ومحبي الفنان المصري محمد رمضان، مع خبر إعلان إقامة أولى حفلاته في العراق.

وكتب أحد المتابعين :” اهلا بك بالعراق”.. فيما قالت إحدى المتابعات :” تشرفنا اكيد اهلا وسهلا بك بلدك الثاني العراق يرحب بكم”.



وفي أخر إطلالة للفنان رمضان، شاركت جمهوره ومتابعيه بصور جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مع الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.44829449