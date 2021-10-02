شاهد .. وجهك كالقمر.. سحر مفعول لبان الذكر كولاجين طبيعى معجزة لشد البشرة من التجاعيد كالاطفال

انت الان تتابع خبر وجهك كالقمر.. سحر مفعول لبان الذكر كولاجين طبيعى معجزة لشد البشرة من التجاعيد كالاطفال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بشكل دائم ويخلص البشره ايضا من الحساسية المفرطة، هو أشعة الشمس الفوق بنفسجية هي وجميع من الاضرار الاخرى هذا السبب وجدنا أن فوائد لبان الذكر للبشرة عديدة جدا ومميزه سوف نتحدث عنها اليوم خلال السطور القادمة.

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الندبات التي تتواجد في البشره هي مشكلة عميقة جدا يعاني منها الكثيرون وبالاخص اصحاب البشرة الجافة بالإضافة إلى حبوب الشباب والندبات التي تقوم بتثبيتها لهذا يمكننا أيضا أن نقوم بالتخلص من هذه المشاكل والشوائب عندما نبادل في الاستخدام باللبان الذكر عندما نقوم بوضعه في كوب من الماء الدافئ، ونبدا بتركه حتى الغليان على النار، ثم نقوم بأخذ كمية قليلة و نقوم باضافته على البشرة، ننتظر لمدة عشر دقائق ونبدأ غسيل البشره جيدا لهذه الطريقة سوف تخلص البشرة من الندبات والحبوب الصغيره.

تجديد الجلد

دائما قد نحتاج الى تغيير الجلد وتقشيره للتخلص ايضا من الجلد الميت التي تتواجد في البشره لبان الذكر يعمل ايضا على ذلك على أكمل وجه، بالإضافة الى التخلص من الخطوط الدقيقة التي تتواجد تحت العين كما أن هي تبدو مشكلة صغيرة عند البعض ولكن التجاعيد تعتبر مشكله من اكبر المشاكل التي تواجه اغلب الاشخاص لذلك يمكننا أن نقوم بالتخلص منها في أسرع وقت والقضاء عليها عند استخدامنا لبان الذكر.92535265