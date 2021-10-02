شاهد .. اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون : لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة فاضحة بـ" البكيني"!

انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون : لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة فاضحة بـ" البكيني"! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة لها بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وظهرت عارضة الأزياء فرنجية في إطلالة فاضحة جدا. وارتدت لاميتا بكيني وهي تقف بالشارع، وكذلك في بركة السباحفيما نشرت أمس، اللبنانية ​لاميتا صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة لافتة.

https://www.instagram.com/p/CUX0OhuBOsK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=80043d1c-d449-4e02-8585-80193cc2a0a4

وفي التفاصيل ارتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وكعب عالي، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة.23705832