شاهد .. عريس في السعودية يطلق عروسته بعد ساعتين فقط من ليلة الدخلة .. لن تصدق السبب؟

انت الان تتابع خبر عريس في السعودية يطلق عروسته بعد ساعتين فقط من ليلة الدخلة .. لن تصدق السبب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واقعة لا تخطر على بال بنهاية صادمة حيث كانت نهاية عروس سعودية في "ليلة الدخلة" الطلاق وانهاء حفل الزفاف وعدم مغادرتها لبيت زوجها وعش الزوجية ولكنها عادت مرة أخرى من قاعة الأفراح إلى منزل والدها.

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وتعود تفاصيل القصة إلى قيام العروس السعودية بالمراسلة عبر تطبيق "سناب شات" وارسال صور زفافها حيث كان العريس اشترط عليها بعد عقد قرانهما ألا تستخدم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتسبب استخدام العروس لتطبيق "سناب شات" في طلاقها من عريسها بعد ساعتين فقط من زفافها، وذلك بعد أن قامت بارسال ومشاركة صوراً من حفل زفافها لصديقاتها، ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين من انتهاء حفل الزواج وتتحول أفراح العروس لصدمة وحزن.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أوضح شقيق العريس، أن أخاه اشترط على عروسه الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل أو نشر صورها عبرها، ووثق ذلك في عقد زواجهما ووافقت العروس، لكنها لم تلتزم بالشرط المتفق عليه وحدث ما حدث. 17213586