شاهد .. تاتوه مثير فى منطقة حساسة».. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا .

انت الان تتابع خبر تاتوه مثير فى منطقة حساسة».. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث «جوجل» ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت تدشينها لصفحة رسمية جديدة باسمها عبر «فيس بوك»، أمس الخميس، وإغلاق صفحتها القديمة.

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رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

حيث نشرت رانيا يوسف، مقطعاً فيديو لها عبر فيسبوك، وظهرت وهي ترتدي فيه فستاناً أصفر اللون، وتقوم بحركات راقصة في بداية ونهاية الفيديو، وخطفت الأنظار بـ تاتوه مثير على كتفها من الخلف، مما أثار إعجاب الجمهور.

إغلاق الصفحات والحسابات الوهمية

وأكدت رانيا يوسف أنها في طريقها لإغلاق كافة الحسابات والصفحات الوهمية التي تحمل اسمها، وطالبت محبيها بالانضمام لهذه الصفحة التي ستنشر من خلالها كل صورها وأخبارها الحصرية، وكل لحظاتها السعيدة في حياتها.

كما أعلنت أنها انتهت مؤخرا من تصوير دورها في الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، أحمد مجدي، مريم الخشت، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، هبة داغر، فاطمة محمد علي، غادة فلفل وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود عزت وإخراج أحمد الجندي.51299815