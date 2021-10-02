شاهد .. حير الاطباء..ما الذي يحدث للمرأة عندما تضع ملعقة من زيت الزيتون على "سرتها"؟.. معجزة حيرت العلماء

انت الان تتابع خبر حير الاطباء..ما الذي يحدث للمرأة عندما تضع ملعقة من زيت الزيتون على "سرتها"؟.. معجزة حيرت العلماء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعيش معظم النساء أثناء فترة الحمل بخوف وحذر شديد، ويصبح النظام الغذائي الصحي جزءاً أساسي من حياة المرأة أثناء فترة الحمل.



ولا يقتصر حذر المرأة الحامل على النظام الغذائي فقط، فكل ما تستخدمة على بشرتها أيضا يخضع للرقابة، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستخدام أي منتجات فيها مواد كيماوية، وتضطر الكثير من الناس إلى اللجوء إلى المنتجات الطبيعة التي تعتبر أكثر أمان وفائدة91267751

ويعتبر "زيت الزيتون" من أفضل المواد الطبيعية التي تناسب الحوامل، ولا يقتصر إستخدامه على البشرة فقط، فإضافته إلى النظام الغذائي مهما أيضا، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والأشكال المفيدة من الأحماض الدهنية المهمة للحامل وللطفل الذي ينمو في الرحم.



وسوف نتناول في هذه المقالة فوائد دهن بطن الحامل بزيت الزيتون:

1 - يحمي من علامات تمدد الجلد

وهي ظاهرة شائعة جداً في أثناء الحمل وتعاني منها معظم النساء، ويحدث هذا لأنه مع نمو الطفل، حيث تتمدد عضلات الحوض والبطن لاستيعابه، ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور علامات التمدد.



2 – يحتوي على فيتامين هـ المفيد للبشرة

فيتامين هـ مهم من ناحية الترطيب العميق للبشرة، حيث أثبت استخدام زيت الزيتون فترة طويلة فاعليته في التغلب على مشكلة علامات التمدد في أثناء الحمل، إذا واصلت دهان زيت الزيتون على بطنك كل يوم، فمن المحتمل ألا تكون لديك علامات تمدد خلال الحمل، حتى إذا ظهرت عليك علامات التمدد، فقد تصبح خفيفة أو تختفي تماماً بعد الولادة، ولكن يلزم الاستخدام المنتظم للوقاية من علامات تمدد الجلد.

2 – يحتوي على فيتامين هـ المفيد للبشرة

فيتامين هـ مهم من ناحية الترطيب العميق للبشرة، حيث أثبت استخدام زيت الزيتون فترة طويلة فاعليته في التغلب على مشكلة علامات التمدد في أثناء الحمل، إذا واصلت دهان زيت الزيتون على بطنك كل يوم، فمن المحتمل ألا تكون لديك علامات تمدد خلال الحمل، حتى إذا ظهرت عليك علامات التمدد، فقد تصبح خفيفة أو تختفي تماماً بعد الولادة، ولكن يلزم الاستخدام المنتظم للوقاية من علامات تمدد الجلد.



3 - يقلل الحكة والاحمرار مع كبر حجم البطن وتمدد الجلد

تصاب الحامل بالحكة والاحمرار نتيجة شد الجلد وتمدده، ودهان زيت الزيتون ولما له من عوامل مضادة للأكسدة وغنية بالفيتامينات، يساعد على تقليل الشعور بالحكة والاحمرار ويقلل من آلامها المزعجة، وكذلك يرطب الجلد ويجعل عملية تمدده مرنة ولا تترك أثراً يذكر.



4 – وضعه على سرة الحامل له يحفّز الجنين على الحركة

هذه نصيحة كنّا نسمعها من الجدات بخصوص وضع بعض نقاط زيت الزيتون على السرّة، لكن لا توجد أبحاث أو دراسات علمية تتحدث خصيصاً عن دهان منطقة السرة بزيت الزيتون، لكن كما سبق وذكرنا بالأعلى فإن فوائده في ترطيب بطن الحامل والوقاية من علامات وتشققات الجلد المصاحبة للحمل، مثبتة علميًا.

وإن كان يُعتقد إن دهان السرة بزيت الزيتون يخلص الحامل من التهابات السرة وفطرياتها التي تصاحب مرحلة الحمل أحيانًا مع كبر حجم البطن، لما لزيت الزيتون من خصائص مضادة للالتهابات والفطريات والبكتيريا. كما أن رائحة زيت الزيتون يمكن أن تحفز الجنين على الحركة والركل في شهور الحمل المتوسطة "الثلث الثاني من الحمل"عند دهانه على البطن أو السرة.91267751