شاهد .. بوضعيات جريئه ومثيره..رهف القنون تستفز متابعيها بإطلالة جريئة للغاية!

انت الان تتابع خبر بوضعيات جريئه ومثيره..رهف القنون تستفز متابعيها بإطلالة جريئة للغاية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الناشطة السعودية الهاربة رهف القنون صورة لها بوضعيات وحركات جريئة على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رهف في الصورة بوضعية جنسية برزت فيها مؤخرتها الكبيرة وقامت بحركة مستفزة بلسانها .

كما وإرتدت رهف القنون فستاناً ضيقاً على الجسم لابراز انحناءات جسمها بشكل واضح .



كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.



وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.48122929