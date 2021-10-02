شاهد .. بعيدآ عن الأدب..بسبب قبلات مثيره..سوف تحصل على ليترات من البنزين في لبنان

انت الان تتابع خبر بعيدآ عن الأدب..بسبب قبلات مثيره..سوف تحصل على ليترات من البنزين في لبنان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق صهريج يعطي عدة لترات من البنزبن لفتاة مقابل قبلة في لبنان .

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وظهرت في الفيديو فتاة لبنانية تعطي قبلة لسائق صهريج بنزين وتجعله يتوقف جانباً لحصول على عدة لترات لسيارتها منه

وأثار الفيديو تساؤلات وانتقادات وجدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان .



كما وقال حزب الله اللبناني، في وقت سابق إن ناقلة محملة بالوقود أرسلت من إيران في محاولة لتخفيف نقص الوقود الحاد الذي تعاني منه لبنان.

وأشارت الرئاسة اللبنانية في وقت لاحق إلى أن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان في توفير الكهرباء.

وأوضح حزب الله أن شحنة الوقود الإيراني للبنان ستبحر يوم الخميس، وأضاف أن سفنا أخرى ستتبعها مستقبلا.

وتنتهك صادرات النفط الإيرانية الحظر الأمريكي المفروض على إيران، وتخاطر الناقلات التي تحمل نفطا إيرانيا باحتمال إيقافها ومصادرتها من قبل القوات الأمريكية.

بيد أن زعيم حزب الله حسن نصر شدد في خطاب بمناسبة عاشوراء على أن هذه الشحنات لا تعني تحديًا لأحد.

كما وتوعد نصر الله إسرائيل والولايات المتحدة برد منه في حال تعرضت السفينة التي تحمل الوقود لأي هجوم نتيجة العقوبات المفروضة على إيران.93375261