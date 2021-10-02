شاهد .. رونالدو ممنوع من الزواج بجورجينا لهذا السبب الصادم.

انت الان تتابع خبر رونالدو ممنوع من الزواج بجورجينا لهذا السبب الصادم. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها صحيفة ماركا الإسبانية عن والدة كريستيانو رونالدو التي تمنعه من الزواج بحبيبته جورجينا رودريغيز حتى اللحظة.

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ورغم تصريح كريستيانو رونالدو وجورجينا أنهما يتمنيان الزواج إلا أن والدة نجم كرة القدم تقف عثرة في طريق إتمام هذا الأمر لسبب صادم.

صحيفة ماركا قالت أن والدته ترفض هذا الزواج لأنها ترى أنّ دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها لذلك فإن الموضوع متوقف حالياً.

وتابعت الصحيفة أن هذا الرفض ينسحب على عدد من عائلة رونالدو أيضاً الذين يروا أنّ جورجينا تريد استغلال ابنهما مادياً لذلك فمشروع زواجهما معطّل حالياً.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو كشف فيه لأول مرة تفاصيل عن حياته الجنسية.

وفي التفاصيل خيره المراسل بين ممارسة الجنس مع حبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغز وبين تحقيقه الهدف 700 في مسيرته ليختار كريستيانو الاحتمال الاول مشيرا ان الشعور الذي يراوده بقرب حبيبته الجميلة اجمل من تحقيق أي هدف كروي.

من جهةٍ أخرى، استقبلت أم كلثوم اللاعب من أصل أرجنتيني كريستيانو رونالدو في فريقه الذي يعود وينضمّ إليه حديثًا، مانشستر يونايتد، حيث لاقى الفيديو ترحيبًا.

لايزال الحديث بين الجمهور المهتم والمتابع لكرة القدم، عن أصداء عودة اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مجدداً، وما زاد حالة التفاعل بشأن تلك العودة هي الطريقة التي تم استقبال رونالدو بها.69475855