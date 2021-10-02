شاهد .. كلام يحبس الانفاس مالسبب الذي جعل الهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها وتعلق!

انت الان تتابع خبر كلام يحبس الانفاس مالسبب الذي جعل الهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها وتعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وافقت النجمة المصرية إلهام شاهين على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، بدلاً من أن تأكلها الديدان وتغرق في الوحل.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة أمس الجمعة من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “يا ريت يكون في جهة انا حابة اكون اول واحدة اروح الجهة دي واكتب هذه الوصية وهذا الاقرار”.

و أضافت: “يعني بدل ما الجسم والاعضاء دي حياكلها الدود وتروح في التراب فليه ما نساعد بعض ونبقى اكثر انسانية واكثر تحضرا فانا شايفاه ده خير عظيم”.



وقالت إلهام شاهين رداً على رأي البعض بأن الجسد له حرمة ويرفض تشويهه :“ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان طلاب الطب يتعلموا فيها لان ده خير للبشرية”.

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