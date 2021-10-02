اتفرج – ريهام سعيد تكشف سبب تغيير شكلها

شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تكشف سبب تغيير شكلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن معاناتها مع فيروس كورونا رغم مغادرتها المستشفى والعودة إلى منزلها .

و أكدت ريهام سعيد أنها تحتاج إلى العلاج لمدة 20 يوماً .

و أوضحت أن التغييرات التي طرأت على وجهها ليست بسبب عمليات التجميل ولكن بسبب الكورتيزون الذي تتلقاه.

و قالت: “مش عايزة أقولكم مبسوطة قد إيه بكمية الدعوات اللى دعيتوها لى ومبسوطة قوى قوى إن أنا عييت ومبسوطة جدا إنى مريت بالتجربة دى وقد إيه حسيت إن فيه ناس خايفة عليا”.

وعبرت عن تعجبها من تعليقات بعض الأشخاص قائلة: “حسيت إن فيه ناس مش فارقة معاهم خالص وأكيد كان فيه ناس عجيبة جدا وأنا فى المستشفى وتعبانة ومش قادرة آخد نفسى والأكسجين بينزل وانت حاسس إن لو الأكسجين فضل ينزل هتتحط على التنفس الصناعى وهموت.

حيث ان شكل ريهام سعيد تغير بعد الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد زيادة وزنها في منطقة البطن ووجها نتيجة الكورتيزون وليس الفيلر كما ردد البعض، معلقة: “وممكن بكرة أوريكم بطنى لو واحدة حامل فى التاسع مش هتكون كده وأنا مش زعلانة ومش متضايقة خالص ومبسوطة، واستمعت لبعض الشيوخ الذين أفتوا بأن الخارجين من كورونا يكونون مثل الطفل الذى ولدته أمه معندوش ذنوب ومعندوش أخطاء وبيبقى فى معية الله.”.

وتابعت ريهام سعيد: “حاسة شكلى متغير وحاسة إن قلبى متغير وحاسة إنى مش عايزة أغلط خالص عشان ربنا ميزعلش منى ولازم أختلس فرصة إنى أكون كفرت عن ذنوبى”.

