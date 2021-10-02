اتفرج – هذا ما فعلته درة بأحد معجبينها

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعلته درة بأحد معجبينها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة درة التونسية عن حبسها لاحد المعجبين بها أثناء تواجدها بسبب إصراره على الزواج منها.

كما ردت على سؤال مقدمة البرنامج، منى الشاذلي: “هل فيه فترة من الفترات تم رفض الارتباط بشخص بطريقة قاسية؟”، لتوضح درة أن الامر حدث معها بالفعل عندما كانت في تونس وتتعرض لمضايقات من أحد المعجبين الذي يذهب إلى كل مكان تكون فيه.

وأكدت انه في النهاية اتفق والدها مع الأمن ونصبوا له كميناً وتم القبض عليه وحبسه بتهمة ملاحقاتها لعرض الزواج عليها.

و بالنسبة لفكرة مسلسل “حكاية غالية” جذبها من البداية خاصة أنها شعرت أن الفكرة جديدة ولم تقدم من قبل في الدراما المصرية.

وأكدت درة، أنه من حق أي شخص لا يستطيع العيش مع الطرف الآخر ألا يُكمل الحياة معه، مشددة على أن هناك بالفعل قصص حب نشأت “أونلاين” ونجحت، وهناك نماذج أخرى فشلت.

ولفتت إلى أنها في فترة من حياتها لم تكن تمانع أن تعيش قصة حب مع شخص أون لاين، إلا أن التعارف الإلكتروني مجرد مرحلة من مراحل العلاقة، وفى المرحلة التالية يجب أن تراه في الواقع.

يذكر أن النجمة التونسية درة، شاركت في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام 2021، لتمثيلها لدار شوبارد Chopard العالمية ذات الأصول الألمانية العريقة المتخصصة في الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات.