شاهد .. تكشف جسدها بملابسها الضيقه نسرين طافش بإطلالة مثيرو وساحرة من حلب (صور)

انت الان تتابع خبر تكشف جسدها بملابسها الضيقه نسرين طافش بإطلالة مثيرو وساحرة من حلب (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في قلعة مدينة حلب وإرتدت بنطلون جنز وبلوزة بيضاء وتركت شعها منسدل على كتفيها ووضعت ميكاج خفيف .

كما وعلقت على الصور: “سعيدة جدا بزيارتي لمدينة حلب مسقط رأسي و مهوى فؤادي

وأضافت حلب الجو الحلو و الناس الطيبين و المعمار الفريد و الطرب الأصيل و أطيب أكل .. حلب بتلبقلها الحياة.



كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان،

محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .89061421