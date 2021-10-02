شاهد .. تثير الجمهور ..لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة في دبي!

انت الان تتابع خبر تثير الجمهور ..لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة في دبي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها، بصورة جديدة وجريئة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”

.95439721

ونشرت لاميتا فرنجية صورة، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير جدًا، فيما كانت تجلس على الكرسي.



كما شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية، جمهورها تجربتها الخاصة في أحد المطاعم في دبي، ولكن بطريقة جريئة.

ونشرت لاميتا فرنجية فيديو عبر حسابها الرسمي في (انستغرام)، وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، أشبه بقميص النوم.

وتسير إلى أحد النوافذ دون أن تُظهر وجهها، وتستعرض مؤخرتها فقط. روعلقت لاميتا على الفيديو: (مناظر آسرة من كل زاوية).95439721