شاهد .. لن تصدق.. مودل آش تكشف عن شرطها الوحيد للزواج من أي شخص يتقدم لها.. لن تتوقع ما هو ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. مودل آش تكشف عن شرطها الوحيد للزواج من أي شخص يتقدم لها.. لن تتوقع ما هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أماطت عارضة الأزياء السعودية المعروفة بـ "​مودل آش​" اللثام عن شرطها للقبول بأي شاب عريساً لها.



وجاء حديثها هذا بعد أن قال لها احد المتابعين انه مستعد للزواج منها الا انه لا يمتلك المال وهي من سينفق عليه.12966780



وردت السعودية آش عليه انها لن تقبل ابدا بالزواج من شخص لا يمتلك المال، وأوضحت : "مستحيل اتزوج شخص طفران، ابي اتزوج رجل ثري والمبدأ ما هو مبدأ ماديا".



غير أنها تعرضت لبعض الانتقادات بسبب جوابها خصوصا انها قالت الشيء ونقيضه فهي تريد عريس غني لكن مبدأها ليس مادي ما هو أمر غير منطقي للبعض.12966780