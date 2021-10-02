شاهد .. نسرين طافش تكشف مناطقها الحساسة بشورت قصير وأفخاذها حديث المتابعين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تكشف مناطقها الحساسة بشورت قصير وأفخاذها حديث المتابعين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بصور جريئة لها على المسبح، وظهرت مرتدية قميصا باللون الزهر بأكمام طويلة، وشورت جينز قصير كشف عن أفخاذها، وتتمايل بالصور بطريقة مثيرة، وسدلت شعرها، وعلق على الصورة: "نشرولديك ما تحتاج إلى معرفته.

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كثيرا ما تحذر من أننا عاجزون ، لكننا لسنا كذلك. لدينا دائما الأفكار التي تستخدم الوعي و المعرفة أداة".

وأثارت الفنانة نسرين طافش الجدل بصورتها الجريئة، وعبر البعض عن استيائهم من تعمد نسرين طافش الاثارة بإطلالاتها، مؤكدين انها محبوبة ومشهورة ولا تحتاج لكسب الشهرة بالتعري، وعلق البعض على أفخاذها حيث باتت تحرص على كشفها بجميع اطلالاتها مؤخرا، بينما تغزل البعض بجمالها وسحرها واثارتها.

وعلى الصعيد الفني، يعتبر مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان الماضي آخر اعمال الفنانة نسرين طافش، وهو من بطولة: نسرين طافش، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد الصاوي، وغيرهم، ونال المسلسل شهرة واسعة وحاز على إعجاب الجمهور.

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